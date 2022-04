Ungarn wird seit zwölf Jahren von Viktor Orbán regiert, am Sonntag wird in dem Land gewählt. Ein Besuch bei dem ungarischen Schriftsteller Péter Nádas, um zu fragen: Besteht die Aussicht auf einen Regimewechsel?

Gastbeitrag von Svante Weyler

Péter Nadás, gegenwärtig wohl Ungarns wichtigster Schriftsteller, wird im Oktober achtzig Jahre alt. Er ist in Budapest geboren und groß geworden, hat sich aber vor fast vierzig Jahren in das kleine Dorf Gombosszeg im Westen Ungarns zurückgezogen, so weit entfernt von Budapest wie möglich. Hier lebt er mit seiner Frau Magda. Der Friede über der Landschaft ist betörend. Die ungarische Innenpolitik mit ihren Aufregungen scheint auf einem anderen Planeten stattzufinden. Und doch ist Orbán ständig gegenwärtig, in allen Gesprächen. Orbàn und der Krieg.