Als wir den kleinen Drachen Tabaluga zum Leben erwecken wollten, hatten wir für die optische Umsetzung eigentlich Janosch im Sinn. Das klappte aber nicht, und da sagte ein Freund: „Ich kenne noch einen, der heißt Helme Heine.“ Ich schaute mir dessen Buch „Freunde“ an und dachte sofort: Das könnte was sein. Als Helme mir dann seinen ersten Tabaluga-Entwurf geschickt hatte, legte ich das Blatt Papier auf den Boden in meinem Büro, und vier Erwachsene beugten sich über dieses grüne Wesen. „Das ist unser Mann“, sagte ich. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Aus der gemeinsamen Arbeit am kleinen Drachen Tabaluga wurde eine tiefe Verbindung. Erinnerungen von Peter Maffay an seinen verstorbenen Weggefährten Helme Heine.
Gastbeitrag von Peter Maffay
