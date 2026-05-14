Als er das erste Mal nach Cannes gekommen sei, erzählt Peter Jackson grinsend, habe man ihn hochkant rausgeschmissen. „Das war 1988, und ich wollte mir gerade meine Akkreditierung abholen. Für jemanden, der das Kino liebt, ist eine Akkreditierung in Cannes so was wie das goldene Ticket von Willy Wonka aus ‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘. Aber der Security-Typ am Eingang hat mich nur kurz gemustert und dann eiskalt abgewiesen – weil ich Shorts anhatte!“
FilmSeinen größten Erfolg verdankt Peter Jackson dem Finanzamt
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Der „Herr der Ringe“-Regisseur erhält in Cannes den Preis für sein Lebenswerk. Ein spontanes Treffen im Salon – und die Frage: Warum wurde er bei seinem ersten Besuch rausgeschmissen?
Von David Steinitz
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