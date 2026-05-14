Als er das erste Mal nach Cannes gekommen sei, erzählt Peter Jackson grinsend, habe man ihn hochkant rausgeschmissen. „Das war 1988, und ich wollte mir gerade meine Akkreditierung abholen. Für jemanden, der das Kino liebt, ist eine Akkreditierung in Cannes so was wie das goldene Ticket von Willy Wonka aus ‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘. Aber der Security-Typ am Eingang hat mich nur kurz gemustert und dann eiskalt abgewiesen – weil ich Shorts anhatte!“