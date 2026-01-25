Zum Hauptinhalt springen

TheaterWie die Beatles am Bühnenrand

Lesezeit: 3 Min.

Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ in der Regie von Claudia Bauer, unter anderem mit Andreas Vögler, Lotte Schubert, Sebastian Kuschmann und Katharina Linder.
Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ in der Regie von Claudia Bauer, unter anderem mit Andreas Vögler, Lotte Schubert, Sebastian Kuschmann und Katharina Linder. (Foto: Arno Declair)

Vor 60 Jahren schrieb Claus Peymann mit seiner skandalumwitterten Uraufführung von Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ Theatergeschichte. Jetzt hat es das Schauspiel Frankfurt wieder im Programm.

Von Martin Krumbholz

Ein Skandal war es sicher nicht, dazu war das Ganze zu lustig, aber immerhin eine Schau, ein Spektakel, ein Ereignis – als Claus Peymann 1966 die „Publikumsbeschimpfung“ von Peter Handke uraufführte. Ein 23-jähriger, durchaus etwas schnöseliger Jungautor aus Österreich nahm sich die Freiheit, ein Publikum zu beschimpfen, das er noch gar nicht hatte. Schön absurd!

