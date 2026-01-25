Ein Skandal war es sicher nicht, dazu war das Ganze zu lustig, aber immerhin eine Schau, ein Spektakel, ein Ereignis – als Claus Peymann 1966 die „Publikumsbeschimpfung“ von Peter Handke uraufführte. Ein 23-jähriger, durchaus etwas schnöseliger Jungautor aus Österreich nahm sich die Freiheit, ein Publikum zu beschimpfen, das er noch gar nicht hatte. Schön absurd!