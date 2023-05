Von Joachim Hentschel, Berlin

Der Steuermann der Fahrradrikscha, der kurz vor sieben vor dem Berliner Olympiastadion auf- und abfährt, lässt "Sledgehammer" laufen, laut, penetrant und in Dauerschleife. Und so arg einem das an den Nerven zerrt, wenn man hier noch herumsteht und wartet, so sehr muss man auch anerkennen: Er nimmt damit gleich ein bisschen Anspannung raus. Denn natürlich kommen die Leute auch deshalb zu Peter Gabriel in die Waldbühne, weil sie den uralten Hit hören wollen, und nun, ja: Jetzt haben sie ihn gehört, noch bevor das Konzert losgegangen ist. Hey, ihr lieben Babies, ich bin übrigens euer Vorschlaghammer, und ihr könnt euch jetzt alle erst mal entspannen.