Von Jakob Biazza

Tolles, kleines Tiktok-Video. Enthält viel von dem, was man gerade so wissen kann über diesen Peter Fox, der da jetzt mit absolut prächtigem Manspread in einem Drehstuhl hängt, dunkle Jogginghose, dunkle Bomberjacke, Silberkette um den Hals und im Gesicht die unbedingt hochsympathischste, leicht angelächelte Form von "Zero fucks given".