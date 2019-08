17. August 2019, 12:30 Uhr Zum Tod von Peter Fonda Wegbereiter des New Hollywood

Er war nicht nur Easy Rider, sondern auch der erste erfolgreiche Filmemacher der amerikanischen Gegenbewegung: Nun ist Peter Fonda mit 79 Jahren gestorben.

Nachruf von David Steinitz

Auf was für Ideen man kommen kann, wenn man sich selbst anstarrt. In seiner Autobiografie "Don't Tell Dad: A Memoir" erzählt Peter Fonda, "Easy Rider" sei ihm eingefallen, als er 1966 vor einem Poster seines eigenen Films "The Wild Angels" stand. Das Ding war ein typischer Biker-Film der Sechzigerjahre, wie sie das Studio American International Pictures damals im Dutzend produzierte. Die Autokinos im ganzen Land mussten schließlich mit frischer Trash-Ware für knutschende Teenager und halbstarke Motorradfahrer versorgt werden. Regie führte der legendäre B-Picture-Regisseur Roger Corman, Fonda spielte die Hauptrolle neben Nancy Sinatra, deren blonde Haare wirklich unverschämt verrucht im Fahrtwind wehten, wenn er Gas gab.

Auf dem Poster waren die beiden natürlich ganz groß im Vordergrund zu sehen, während ihnen im Hintergrund eine ganze Biker-Armee folgte. Der Werbespruch des Films lautete: "Ihr Motto ist Gewalt, ihr Gott ist der Hass und sie nennen sich: The Wild Angels!"

Und wie Fonda da vor einem Kino stand und sich selbst in der Auslage betrachtete, hatte er eine Eingebung. "Mir war plötzlich klar, was für eine Art Motorrad-Sex-Drogen-Film ich als nächstes machen sollte. Nicht noch so ein Ding mit 100 Hell's Angels, nein, es sollte so sein wie in 'Der Schwarze Falke' von John Ford. Ich würde die Rolle von John Wayne übernehmen und Dennis Hopper die von Jeffrey Hunter. Nach einer langen Reise gen Osten durch Amerika würden wir schließlich in 1000 Stücke zerrissen ..."

Peter Fonda, geboren 1940 in New York, wusste natürlich genau wovon er da sprach. Er war schließlich der Sohn von Henry Fonda, einem der größten Stars des Nachkriegskinos. Henry hatte "Die 12 Geschworenen" gedreht und "Spiel' mir das Lied vom Tod", und selbstverständlich hatte er auch für den Großmeister John Ford vor der Kamera gestanden, in "Früchte des Zorns". Eine Übervaterfigur, wegen der sein Sohn immer darum bat, bitte mit Peter angesprochen zu werden. "Sobald jemand Mr. Fonda sagte, dachte ich sofort, mein Alter steht im Zimmer!"

Dass er seine Stunts selbst machte, war den Kritikern egal

Der junge Peter hatte seinen ersten großen Auftritt als Schauspieler 1961 am Broadway in einer Inszenierung von "Blood, Sweat and Stanley Poole". Die strengen New Yorker Kritiker waren begeistert von dem jungen Mann mit der überbordenden Energie. Zu seinem Leidwesen gelang es ihm aber nicht sofort, den Applaus und die Lobeshymnen auch als Kinoschauspieler auf sich zu ziehen. Er probierte sich bei den verrückten Autorenfilmern in Europa aus, spielte zum Beispiel in Frankreich im Episodenfilm "Außergewöhnliche Geschichten" von Roger Vadim mit, dem damaligen Ehemann seiner Schwester Jane Fonda. Und er drehte daheim in Amerika seine trashigen Biker-Roadmovies, für die es nicht mehr als 10 000 Dollar Gage gab und für die er sich trotzdem regelmäßig die Knochen brach, wenn er von der Harley fiel. Seine Stunts machte er natürlich selbst. Den arroganten New Yorker Kritikern war es egal, weil Biker-Filme weit unter ihrem Radar stattfanden.

Also beschloss Fonda, dass er vielleicht am ehesten eine Chance als echter Filmstar haben würde, wenn er aus dem alten amerikanischen Kino seines Vaters, den B-Picture-Orgien seiner Generation und dem Autorenfilmer-Spirit der Europäer jeweils das Beste mitnahm.