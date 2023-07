Eine Geschichte durch die Möglichkeiten der Bewusstseinsphilosophie zu führen, ohne darum viel Aufhebens zu machen, das war seine Kunst: Peter Bieri 2013 in Berlin.

Von Thomas Meyer

"Historisch informiert suchen wir die beste Orientierung im Denken, die wir bekommen können. Dann machen wir Philosophie. Weder analytische noch kontinentale. Einfach Philosophie." Mit diesen Sätzen beendete der 1944 in Bern geborene Philosoph Peter Bieri seine 2007 in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie veröffentlichte Polemik "Was bleibt von der analytischen Philosophie?"