Was er schrieb, kann man nicht besser sagen

Von Martin Ebel

Wer seine näselnde Stimme einmal gehört hat, behält sie im Ohr. Leicht vernuschelt, mit langen Pausen, und immer, wenn man dachte, man müsse nun selbst den Faden aufnehmen, kam wieder etwas. Etwas, das dem Gespräch eine neue Wendung gab. Nie wusste man, was er sagen würde. Was Bichsel äußerte, war oft in die Form des Paradoxes gekleidet. Das Einfache war zugleich kompliziert.