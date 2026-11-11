US-Verteidigungsminister Hegseth zitiert an einer Marine-Hochschule die Frankfurter Schule. Und es läuft einem kalt den Rücken herunter.

Es wäre schon ungewöhnlich, wenn ein amerikanischer Verteidigungsminister die sogenannte Frankfurter Schule von Adorno, Horkheimer, Habermas und Co. in einer Rede erwähnte. Dass es nun ausgerechnet Pete Hegseth getan hat, bei einem Auftritt am Naval War College, einer Bildungs- und Forschungsakademie der amerikanischen Marine in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island, ist natürlich bittersüß.