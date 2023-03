Die Modernisierung des Berliner Pergamonmuseums wird nicht zwölf Jahre dauern, sondern 24. Und sie wird vier mal so teuer wie geplant. Wie es dazu kommen konnte.

Von Jörg Häntzschel

Beim ersten Lesen stutzt man. Kann das wirklich wahr sein? Doch, genau so steht es da. Die Renovierung und der Umbau des Berliner Pergamonmuseums werden 24 Jahre dauern. Nicht zwölf, wie es 2013 hieß, als mit den Arbeiten begonnen wurde. Auch nicht 22 Jahre, wie noch 2020 versprochen wurde, sondern doppelt so lang. Ein Vierteljahrhundert. Und man weiß ja, was solche Prognosen wert sind.