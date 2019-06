5. Juni 2019, 18:51 Uhr Performance Tipp-Ex

Eine Performance von Angela Aux

"Es wird aufregend", kündigt die Monacensia an: An diesem Donnerstag wird der Münchner Künstler Angela Aux seinen Beitrag zur Aufarbeitung der Räterepublik leisten. In den vergangenen Wochen hatte er in einer "Schreibmaschinen-Performance" Texte geschrieben, die nun in einer "Revolutions-Performance" zum Vortrag kommen; Aux will dabei Werke von Oskar Maria Graf live remixen. Danach haben die Besucher Gelegenheit, die auf dem Boden verstreuten Texte zu lesen - oder auch zu vernichten: "Jegliche Art der Auseinandersetzung mit dem Text ist erwünscht."

Angela Aux: Wir sind Gefangene- RMX, Revolutionsperformance, Do., 6. Juni, 19 Uhr, Monacensia, Maria-Theresia-Str. 23, Eintritt frei