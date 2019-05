10. Mai 2019, 18:59 Uhr Performance Theater der 10 000

Von Christine Dössel

Am Wochenende mal schnell die Welt retten? Das Kinderhilfswerk Unicef bietet zumindest die Möglichkeit, "ein Zeichen für eine bessere Zukunft" zu setzen. Und zwar mit der Aktion "Theater der 10 000". Dazu kommen an diesem Samstag um 12.19 Uhr zeitgleich Tausende Menschen in rund 80 Städten in ganz Deutschland zusammen, in München zum Beispiel am Rotkreuzplatz, in Berlin am Arkonaplatz. Man braucht nur ein Smartphone und einen Kopfhörer. Über eine Audiodatei bekommt jeder Einzelne dann die Regieanweisungen direkt ins Ohr. Die halbstündige Gruppenperformance, die so entsteht, soll die größte Theateraktion Deutschlands werden, ein Einsatz für Kinder im Krieg und auf der Flucht: "Anders als ein Flashmob. Spaßiger als eine Demo." Was zählt, ist das Live-Erlebnis und die Kraft von Gemeinschaft - das Theater war darin schon immer gut. (www.theaterder10000.de)