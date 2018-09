20. September 2018, 18:58 Uhr Performance Spontanes Gesamtkunstwerk

Die Unsicherheit ist das treibende Moment der Performance "this very other Moment / No. 3". Am Sonntag, 23. September, 11 Uhr, im Festsaal des Künstlerhauses am Lenbachplatz soll das Publikum Zeuge und Teil eines spontan entstehenden Gesamtkunstwerkes werden. Die Künstlerin Anja Verbeek von Loewis lässt sich von Worten, Musik und Tanz zu Malerei inspirieren und will aus dem Moment heraus mit anderen Künstlern interagieren. Eingeladen hat sie dazu Hugo Siegmeth an Saxophon und Bassklarinette und Axel Wolf an Laute und Theorbe. Die ungewöhnliche Kombination ergänzt der persische Perkussionist Hadi Alizadeh. Tanzend wird Laura Tiffany Schmid auf das Entstehende reagieren, während das Gemälde gefilmt wird und hinter ihr als Projektion aufscheint.