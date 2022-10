Von Carlotta Wald

Der deutsche Ableger der Schriftstellervereinigung PEN fiel zuletzt in die Rubrik "Was macht eigentlich ...?", und er hat die Antwort darauf in dieser Woche mal wieder selbst gegeben. Nach den gewaltigen Verwerfungen, Rücktritten und ausgerufenen Neuanfängen im Sommer bei der Jahrestagung in Gotha, die zum Schisma führten und zur Gründung des alternativen PEN Berlin, fällt das Original aus Darmstadt nun mit einer Groteske auf.