Peaches, das ist die, die schon krass war, bevor alle ständig alles krass fanden. Die ihr She/Her-Pronomen schon aggressiv blinken ließ, als die Aufteilung der Welt in Männer- und Frauenklos noch den meisten als gesetzt galt. Peaches, die Sängerin, Musikerin und Performancekünstlerin, die man rund ums Millennium für ein goldig versautes, flüchtiges Techno-Rock-Phänomen hielt. Die aber, das lässt sich gut 25 Jahre später mit Sicherheit sagen, nicht weggegangen ist.
Sängerin Peaches, Techno-Rock-Vorkämpferin für Freiheit und Gleichberechtigung, hat ein neues Album. Titel: „Kein Gleitgel? Wie unhöflich!“ Eine Begegnung.
Von Joachim Hentschel
