Peaches, das ist die, die schon krass war, bevor alle ständig alles krass fanden. Die ihr She/Her-Pronomen schon aggressiv blinken ließ, als die Aufteilung der Welt in Männer- und Frauenklos noch den meisten als gesetzt galt. Peaches, die Sängerin, Musikerin und Performancekünstlerin, die man rund ums Millennium für ein goldig versautes, flüchtiges Techno-Rock-Phänomen hielt. Die aber, das lässt sich gut 25 Jahre später mit Sicherheit sagen, nicht weggegangen ist.