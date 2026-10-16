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KunstUnd dann war es Sösann

Lesezeit: 2 Min.

Das „Autoportrait de Paul Cezanne“, ohne Akzent, in der Ausstellung „Cezanne et nous“ in Paris.
Das „Autoportrait de Paul Cezanne“, ohne Akzent, in der Ausstellung „Cezanne et nous“ in Paris.
Lou Benoist/AFP

Der große Maler Paul Cézanne schrieb sich immer ohne Akut auf dem „e“ – und wurde den Akzent doch nie los. Bis jetzt. Eine Petitesse? Mais non.

Von Oliver Meiler, Paris

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Im Grand Palais von Paris findet gerade eine kleine Befreiung statt, eine posthume, die dem Befreiten wohl wie eine schöne Genugtuung vorkäme. Wenn er sie doch nur erlebte. Gemeint ist der große provençalische Maler Paul Cézanne (1839 bis 1906) – so kennt ihn die Welt, mit einem Akut auf dem ersten e seines Namens, einem accent aigu: von links unten nach rechts oben, nach vorne gerichtet also.

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