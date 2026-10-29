Als Jean-Luc Picard, Kapitän der neuen Enterprise, wurde Patrick Stewart zum Inbegriff intellektueller Führungsstärke. Dabei hatte ihn ein guter Freund noch von der „Star Trek“-Rolle abhalten wollen.

Gene Roddenberry, der Schöpfer von „Star Trek“, konnte sich ja einiges vorstellen. Klingonen, einen Russen am Steuer eines Raumschiffs, dessen Kapitän ein Amerikaner war. Eine schwarze Frau in verantwortungsvoller Position auf der Kommandobrücke – in den Sechzigerjahren war das weltenerschütternd. Aber irgendwo war die utopische Vorstellungskraft ausgereizt. Als man ihn mit Patrick Stewart als Finalist der Castings für den neuen Captain nach Kirk konfrontierte, in der Serie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“, da sagte er: „Ein Kapitän mit Glatze? Wollt ihr mich veralbern?“