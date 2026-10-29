Der britische Schauspieler, Regisseur und Produzent Patrick Stewart ist tot. Er sei am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 86 Jahren gestorben, teilte seine Sprecherin mit. Stewart war vor allem für seine Rolle als Captain Jean-Luc Picard in der legendären Serie „ Star Trek “ bekannt.

Stewart war an Alzheimer und der Lewy-Körperchen-Demenz erkrankt, einer seltenen Demenzform. „Er wurde in der warmen Umarmung von Familie und Freunden gehalten, umgeben von Live-Musik, Gebet, Tränen, Lachen und der Art von tiefer Emotion, wie nur er sie nach ein Leben langem Engagement für uns alle inspirieren konnte“, hieß es weiter.

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Seine Rolle in „Star Trek“ hatte den bodenständigen Darsteller, dessen Karriere im Theater begonnen hatte, Mitte der 1980er-Jahre weltberühmt gemacht. Millionen Fans begeisterte der Brite zudem in der jüngeren Vergangenheit unter anderem durch seine Rolle in den Comic-Verfilmungen der „X-Men“-Reihe, in denen er Professor Charles Xavier spielte.

Erst wenige Tage zuvor war eine andere „Star Trek“-Berühmtheit gestorben. Walter Koenig, in den Filmen als russischer Navigator der USS Enterprise Pavel Chekov bekannt, starb im Alter von 90 Jahren.