Von Christiane Lutz

Das Hotel am Münchner Goetheplatz ist gar nicht so schlecht, das weiß Christian Stückl, weil er es drei Tage lang nicht verlassen hat. Kurz nach der Passion hatte es ihn doch noch erwischt, Corona, er fuhr noch nach München, dann war er wie ausgeknipst. Also ins Hotel eingecheckt, drei Tage durchgeschlafen. "Gutes Frühstück", sagt Stückl. So also gingen sie für den Regisseur aus, die Passionsspiele Oberammergau, die Anfang Oktober nach fast fünf Monaten zu Ende gingen.