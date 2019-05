22. Mai 2019, 18:48 Uhr Pars pro toto Auf den Mond geschossen

50. Jahrestag der "Apollo 11"-Mission: Die Ausstellung "Intergalactic" in der Reihe "Space is the Place" im BNKR

Von Evelyn Vogel

(Foto: Michael Najjar)

Space is the Place: Intergalactic

Ausstellung mit Werken von Nuotama Bodomo, Caroline Corbasson, Alicja Kwade, Nahum, Michael Najjar und Tom Sachs

Eröffnung: 23. Mai, 19 Uhr, bis 12. Juli, Sa./So. 14-18 Uhr,

BNKR, Ungererstraße 158