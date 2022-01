Gastbeitrag von Mithu Sanyal, Dmitrij Kapitelman und Simone Buchholz

Sowohl der neuen Bundesregierung als auch den Menschen in diesem Land stellt sich für die nächsten Jahrzehnte eine ebenso vielschichtige wie klare Frage: Wie bauen wir Brücken, wie heilen wir die Risse in unserer Gesellschaft, wie lassen wir alle, die in Deutschland leben, an der Gestaltung unserer Demokratie teilhaben, wie brechen wir unbrauchbar gewordene Strukturen auf, weil sie nur einem geringen Teil der Bevölkerung nutzen, allen anderen aber schaden, und wie machen wir - daraus folgend - nicht nur die Mitte Europas, sondern am besten den ganzen Kontinent zu einem friedlicheren, gerechteren, klimarettenden Ort?