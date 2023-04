Schauspielerin Sarah Bernhardt seit hundert Jahren tot - und noch immer eine Legende. Jetzt kann man ihr in Paris noch mal nahe sein.

Von Johanna Adorján

Genau jetzt, wo das Zeitalter der Stars zu seinem Ende kommt, eröffnet in Paris eine Ausstellung, die noch einmal zeigt, wie alles begann. Sie ist einer Person allein gewidmet, nämlich der Schauspielerin Sarah Bernhardt, die 1844 als uneheliche Tochter einer Pariser Kurtisane geboren wurde und 1923 als erster Star wahrhaften Weltrangs starb. Hunderttausende säumten die Straßen, als sie in einer blumengeschmückten Kutsche zu ihrer letzten Ruhestätte auf dem Friedhof Pére Lachaise gebracht wurde. Filmaufnahmen davon sehen aus wie bei Prinzessin Dianas Trauerfeier, nur in Schwarz-Weiß.