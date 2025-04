Papst Franziskus ist an den Folgen eines Schlaganfalls und irreversiblem Herzversagen gestorben. Dies geht aus der Sterbeurkunde hervor, die der Vatikan -Arzt Andrea Arcangeli für den 88-jährigen Pontifex ausgestellt hat. Laut der vom Vatikan veröffentlichten Urkunde war der Papst vor seinem Tod am frühen Montagmorgen ins Koma gefallen. In der Erklärung wurde zudem darauf verwiesen, dass Franziskus an mehreren Vorerkrankungen litt.

Noch am Ostersonntag hatte er sich - von den Folgen seiner schweren Lungenentzündung gezeichnet - auf dem Petersplatz gezeigt und der Welt mit brüchiger Stimme den Ostersegen erteilt. Erst vor Kurzem war er nach gut fünf Wochen Klinikaufenthalt in den Vatikan zurückgekehrt.

Papst Franziskus will laut seinem Testament in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom und nicht wie viele seiner Vorgänger im Petersdom im Vatikan beigesetzt werden. In dem Dokument legte der Papst fest, dass er „in der Erde, ohne besondere Verzierung“ bestattet werden wolle. Als Inschrift soll lediglich sein päpstlicher Name auf Lateinisch - „Franciscus“ - dienen.