Von Andrian Kreye

Am Wochenende erschien er vielen auf dem Bildschirm: Papst Franziskus in einem weißen Daunenmantel, einem, wie ihn Hip-Hop-Stars gern tragen und geistliche eher ungern. Aufgetaucht war es am Freitag auf einer Unterseite des Social-News-Aggregators Reddit, von dort aus verbreitete sich das Bild innerhalb kurzer Zeit zig Tausend Mal als Meme auf Reddit, Instagram und Twitter. Der englische Autor Nick Pettigrew witzelte dazu die Zeile "Priest 17", weil es von der Boyband East 17 ein Foto in solchen weißen Daunenmänteln gibt. Der Sänger und Songwirter der Gruppe Tony Mortimer antwortete mit der Zeile "Pray Another Day" (Mortimer hatte den Nummer-1-Hit "Stay Another Day" geschrieben). Der eigentliche Witz war aber, dass sehr viele glaubten, das Bild sei echt.