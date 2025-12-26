Zum Hauptinhalt springen

LyrikDer Papst beschwört den „Wildfrieden“

Lesezeit: 2 Min.

Der israelische Schriftsteller Jehuda Amichai war einer der Begründer der modernen hebräisch-israelischen Dichtung.
Der israelische Schriftsteller Jehuda Amichai war einer der Begründer der modernen hebräisch-israelischen Dichtung. (Foto: Manfred Krause/dpa)

Ein Frieden, der wie Wildblumen wächst, wenn man ihn nur ließe: In seiner Weihnachtsbotschaft zitiert der Papst den jüdischen Dichter Jehuda Amichai. Es dürfte sich um eine Premiere handeln.

Von Gustav Seibt

Die Weihnachtsbotschaft und der Segen des Papstes für die Stadt Rom und den Weltkreis begannen wie gewohnt pünktlich um 12 Uhr auf dem Petersplatz: Carabinieri spielten die Hymne des Vatikans, päpstliche Polizisten das „Fratelli d’Italia“ – ein Ritus, der daran erinnert, dass sogar Prinzipienkonflikte wie der zwischen dem Papsttum und dem säkularen Staat befriedet werden können. Leo XIV. sprach dann in schönen Worten das theologisch Übliche zur Menschwerdung Gottes, diesmal auch mit einem Zitat von Papst Leo dem Großen aus dem fünften Jahrhundert, womit auch ein Hinweis auf seine eigene Namenswahl gegeben wurde. Tradition, wie nur die Kirche das kann.

