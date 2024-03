Nachruf auf Filmregisseur Paolo Taviani:Ein Subversiver

Von Susan Vahabzadeh

Das muss seltsam gewesen sein in den letzten Jahren - ein Leben lang haben die Brüder Vittorio und Paolo Taviani zusammen gearbeitet, Filme gemacht, man nannte sie nur in einem Atemzug. Aber Paolo Taviani, der jüngere der beiden, hat seinen Bruder Vittorio um sechs Jahre überlebt. Am Donnerstag ist er nun auch gestorben, mit 92 Jahren in Rom.