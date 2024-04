Von Gerhard Matzig

Seine Firma hat einige der schönsten Autos der Welt gestaltet, jetzt ist Paolo Pininfarina als Chef der legendären Design-Schmiede Pininfarina gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Der in Turin geborene Ingenieur, ein Maschinenbauer, ist schon in jungen Jahren in das von Großvater Battista ("Pinin") Farina 1930 gegründete Familienunternehmen eingestiegen. Nach dem Tod seines Bruders Andrea übernahm Paolo Pininfarina 2008 die Führung des international gefeierten Designstudios und Karosseriebauunternehmens.