Von Gerhard Matzig

Umarmend, samtig, sehnsuchtsvoll ist die neue "Farbe des Jahres", die nach Angaben des in diesen Dingen jährlich eine Farbe verkündenden US-Farb-Unternehmens Pantone das bevorstehende Horror-Jahr 2024 (Wahlen im Osten, zur EU und in den USA) verzärteln soll. Die Farbe, die somit über der Mode- und Designwelt ausgeschüttet wird, heißt "Peach Fuzz", Pfirsichflaum. Sie erinnert an die flaumige Tönung junger Pfirsiche, wahlweise an das Gewand eines buddhistischen Mönchs, der sein einst deutliches Orange schon so oft in den Ganges getunkt hat, dass die Rotpigmente darin baden gingen.