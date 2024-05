Von Peter Richter

Wo ist eigentlich die Glocke geblieben, mit der die letzte Präsidentin der Volkskammer geläutet hat, als sie den Beschluss zum Beitritt zur Bundesrepublik verkündete? Sabine Bergmann-Pohl, nach den ersten freien Wahlen im Frühjahr 1990 für die CDU in das Amt gekommen, war am Mittwoch bei der Pressekonferenz zu einer Ausstellung über den Palast der Republik im Humboldt-Forum zu Gast, also in den teilrekonstruierten Hüllen des Berliner Stadtschlosses, dem der Palast weichen musste. Sie hatte Folgendes zu erzählen.