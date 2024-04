Von Peter Laudenbach

Vielleicht fängt man die Geschichte über dieses Berliner Wochenende am besten mit dem israelischen Comedian Nir Gottleid an. Er steht eine Stunde vor Mitternacht beim israelisch-deutschen ID-Festival auf der Bühne des Radialsystems und hat ein paar Fragen an sein Publikum: "Wissen Sie, was typisch deutsch ist?" Nicht Bier, nicht Wurst, nicht mal Ordnungszwang. Sondern Sprudel. "Überall trinken die Leute Sprudel. Na ja, die Deutschen mögen halt Gas." Rumms.