Nayyab Ali wurde in Pakistan Ziel eines Säureangriffs - und leitet heute eine Koranschule für Transmenschen. Das muslimische Land schützt nun auch jene, die ihr biologisches Geschlecht ablegen. Ändert sich allmählich etwas?

Von Sonja Zekri

In Pakistan, dem "Land der Reinen", gemeint ist: der Muslime, dem Land, das Manche für das gefährlichste der Welt halten, weil es die Atombombe besitzt und Koranschulen mit Dschihad-Curriculum, in Pakistan gibt es also seit Neuestem Koranschulen für transgeschlechtliche Menschen. Das ist einerseits überraschend. Es ist andererseits aber nur die Folge einer langen Entwicklung. Und es hat zu tun mit den Narben von Nayyab Ali.