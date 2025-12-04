Auf nichts ist mehr Verlass im Königreich. Der alte Prinz Andrew ist von seinen Privilegien entbunden, der neue Jaguar seiner Eleganz beraubt, der nächste James Bond immer noch nicht gefunden. Die Jugend trinkt kein Bier mehr, der FC Liverpool gewinnt keine Spiele mehr, und die Gallagher-Brüder haben ihre Oasis-Tour zu Ende gespielt, ohne auch nur einen Tropfen Brüderblut zu vergießen.
Musical-AdaptionPaddington kann jetzt auch singen
Lesezeit: 5 Min.
Englands beliebtestes Zotteltier, nun auch als Musical. Der nächste Franchise-Wahnsinn? Nein, nicht einmal eingefleischte Bärenfeinde werden hier widerstehen können.
Von Martin Wittmann
Film:„Kann ich das überhaupt?“
Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis kehrt für das Regiedebüt seines Sohns Ronan aus der Schauspielrente zurück. Ein Gespräch mit Vater und Sohn über familiäre Selbstzweifel und die Aufarbeitung des Nordirlandkonflikts in ihrem Drama „Anemone“.
Lesen Sie mehr zum Thema