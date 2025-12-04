Auf nichts ist mehr Verlass im Königreich. Der alte Prinz Andrew ist von seinen Privilegien entbunden, der neue Jaguar seiner Eleganz beraubt, der nächste James Bond immer noch nicht gefunden. Die Jugend trinkt kein Bier mehr, der FC Liverpool gewinnt keine Spiele mehr, und die Gallagher-Brüder haben ihre Oasis-Tour zu Ende gespielt, ohne auch nur einen Tropfen Brüderblut zu vergießen.