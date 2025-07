Von „Paranoid“ bis „Dreamer“ – und alles dazwischen: Ozzy Osbourne hat sich im Laufe seiner Karriere mehrmals neu erfunden. Ein Streifzug durch die Höhepunkte seines Werks zum Nachhören, inklusive Geheimtipps.

Von Nicolas Freund

Neun Alben mit Black Sabbath hat Ozzy Osbourne aufgenommen, 13 mit seiner Soloband, dazu unzählige Kooperation und Neuaufnahmen. Was davon muss man kennen, was sind musikalische Meilensteine gewesen? Eine kleine, unvollständige und subjektive Auswahl an Songs, die Ozzys Karriere definierten. Und dann noch ein paar hörenswerte Geheimtipps, die es nie bis zu MTV geschafft haben.