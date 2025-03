Abnehmspritze Ozempic:Dünnsein ist eine Ressource von Macht

Von Julia Werner

Als sich Kim Kardashian 2022 in das berühmte Naked Dress von Marilyn Monroe schmiss, war der Ton gesetzt. Um in dieses Kleid zu passen, zwitscherte es von den Dächern, habe die Frau, die das Beauty-Ideal der kurvigen Sanduhrfrau auf die Straße gebracht hatte, Ozempic gespritzt. Was zunächst eine neue Lieblingsgeschichte in den sozialen Medien war, mit dem Vorwurf, gefühlskalte Eliten würden Diabetespatienten die lebenswichtigen Medikamente wegkaufen. Schnell aber schaffte es daraufhin ja auch Elon Musk, seine Körpermitte drastisch zu reduzieren.