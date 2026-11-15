Unter Ata Cananis Fingern floss wie selbstverständlich zusammen, was lange nicht zusammenzupassen schien: die deutsche und die türkische Kultur. Als Ozan Ata Canani – „Ozan“ heißt auf Deutsch „Poet“ – hat der 1963 im türkischen Maraş Geborene türkische Rockmusik mit türkischen Metren und deutschen Texten gemacht. Tanzbar und manchmal wild, politisch, aber in erster Linie versöhnlich.

Niemand, der ein Herz hat, kann seinen Hit „Alle Menschen dieser Erde“ hören ohne ein Lächeln im Gesicht: „Alle Menschen groß und klein / Alle wollen glücklich sein“, singt darin ein Mann, der sein Glück als in Deutschland bekannter und anerkannter Musiker spät, aber doch noch früh genug gefunden hat, um es bis zu seinem frühen Tod auszukosten. Canani starb am 13. November, er wurde 63 Jahre alt.

Ata Canani hat sich selbst als zweite Generation der Gastarbeiter gesehen. Sein Vater kam 1971 nach Deutschland, wollte etwas Geld verdienen und nach zwei Jahren wieder zurückkehren. Sein Traum war, in der Türkei ein Haus zu bauen mit einem kleinen Laden drin. Doch wie bei so vielen Menschen, die mit dem Anwerbeabkommen kamen, änderten sich irgendwann die Pläne.

Der Vater holte 1972 die Mutter nach Deutschland und 1974 auch den zwölfjährigen Sohn Ata – und der brachte sein Instrument, die Saz oder genauer: Bağlama mit. Zuerst lebte die Familie in Bremerhaven und erlebte dort eine ruhige Zeit des Ankommens. Als sie in den Kölner Raum zog, entdeckte Ata Canani allerdings immer öfter Schmierereien an den Mauern: „Ausländer raus“ oder „Scheiß Kanaken“.

Scheidung, Herzinfarkt, Frühverrentung – und: Comeback

Solche Erfahrungen machen es schwer, sich in einem Land heimisch zu fühlen. Ata Canani, der mit 16 schon eine Band hatte und auf Hochzeiten spielte, verarbeitet sie im Song „Deutsche Freunde“: „(Sie kamen) als Schweißer, als Hilfsarbeiter / Als Drecks- und Müllarbeiter / Stahlbau- und Bahnarbeiter / Sie nennen uns Gastarbeiter / Unsere deutschen Freunde.“ Am Ende macht er seine Zerrissenheit explizit zum Thema: „Und die Kinder dieser Menschen / Sind geteilt in zwei Welten / Ich bin Ata und frage euch / Wo wir jetzt hingehören?“

Ende der 1970er-Jahre brachte er es zu kurzer Berühmtheit. Bei Youtube findet man noch die Fernsehausschnitte aus der „Aktuellen Stunde“ des WDR und aus „Bios Bahnhof“, in den ihn Alfred Biolek 1982 einlud. Doch dann wurde es still um ihn. „Scheidung, Herzinfarkt, Frühverrentung“, so brachte er selbst die Jahre vor seinem Comeback auf den Punkt.

Mit ein paar Stents in den Blutgefäßen und einer Band aus alten und neuen Weggefährten nahm er Ende der Zehnerjahre einen neuen Anlauf und brachte auf dem Staatsakt-Unterlabel Fun In The Church erst eine Single und dann zwei Alben heraus, die landauf landab euphorisch besprochen wurden.

Es erfüllte ihn mit Stolz, dass er zur zentralen Feier der Bundesrepublik zum 65. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei eingeladen wurde. Und sein Sohn Can, der ebenfalls die Bağlama spielt und den „plötzlichen und unerwarteten“ Tod des Vaters noch kaum fassen kann, informiert am Telefon, dass Ata Canani in Köln beerdigt werden wollte – und auch wird. Anders als die Menschen, die sich ein Leben lang nach der alten Heimat sehnen und die er in seinem Land „Warte mein Land, warte“ besingt, hat er in Deutschland also doch noch eine neue Heimat gefunden. Er wird hier fehlen.