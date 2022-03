Von Oxana Matiychuk

Ich begleite das deutsche Fernsehteam, so komme ich mehr herum. An einen Checkpoint an der Zufahrt in ein Dorf beispielsweise. Es ist ein in der Region sehr bekanntes rumänisches Dorf, wo Hochzeitskleider hergestellt werden. Man sieht Häuser, die wie kleine Schlösser wirken. Nicht wenige standen leer, weil viel aus Prestige gebaut und nicht wirklich zu Wohnzwecken genutzt wurde. Jetzt sind alle vermietet. Am Checkpoint werden viele Autos mit den Kennzeichen anderer Regionen kontrolliert. Viele sind aus Kiew. Viele werden auch nicht kontrolliert, man kennt die Gäste schon. Jede Gemeinde hat sogenannte lokale Verteidigungsgruppen gebildet, die Zufahrten in die Orte kontrollieren und nachts die Straßen patrouillieren.

Am Nachmittag sind wir am Bahnhof. Ein Evakuierungszug aus Kiew ist gegen 14 Uhr angekommen. Jetzt ist es bereits 15 Uhr, vor dem Bahnhof stehen nur noch ein paar Dutzend Menschen, die auf den kostenlosen Bus zum ukrainisch-rumänischen Grenzübergang warten. Wir unterhalten uns mit einer jungen Frau. Sie ist mit ihrer Mutter und ihrer 93-jährigen Oma unterwegs. Es geht nach Bulgarien, wo ein Onkel lebt. Die junge Frau spricht Englisch und Ukrainisch, sie kommt aus Kiew. An einen Krieg hat sie nicht geglaubt, den Schock des Morgens, als die ersten Raketen einschlugen, kann sie gar nicht beschreiben. Ob wir hier auch schon gehört haben, wie Bomben explodieren oder Raketen einschlagen? Nein, das haben wir noch nicht. Dann seid ihr glückliche Leute, sagt sie. Das Schlimmste sei die Ungewissheit, man wisse überhaupt nicht, wie sich die Situation entwickele und für wie lange man weggehe. Wann kommt endlich dieser verdammte Bus? Sie warten schon seit mehr als einer Stunde draußen. Es tut mir so leid für sie, für alle, ich weiß, dass sie alle ein weiteres langes Warten draußen an der Grenze erwartet. Aber wenigstens stehen viele Feuerwehrautos da, in die man sofort einsteigen kann, wenn man endlich durch ist. Ob es unserer Stadt nicht möglich ist, den Transfer besser zu organisieren? Endlich sind zwei Busse da. Für die Oma gibt es einen einfachen faltbaren Rollstuhl, aber sie will lieber selber gehen, erst recht, als sie merkt, dass sie von Journalisten fotografiert wird.

Was bewegt einen Menschen, seinen Heimatort aus der Luft zu vernichten?

In der Doppelhaushälfte meiner Schwester hat sich inzwischen ein junges Paar aus Kiew einquartiert, Bekannte von Bekannten, die Frau ist im neunten Monat schwanger. O. und K. stammen aus dem Süden, in den Gebieten Cherson und Mykolajiw sind sie zu Hause, ihre Heimatorte sind nicht weit auseinander. Am Anfang des Krieges wollten sie zu ihren Eltern, doch der Vater von O. sagte, bloß nicht, bleibt in Kiew, die Hauptstadt wird man nicht aufgeben, oder geht nach Westen. Was hier sein wird, kann man nicht wissen. O. sagt, sein Vater war im Krieg in Bergkarabach. Er hat viel darüber erzählt, O. hatte stets eine große irrationale Angst vor einem Krieg. Jetzt holte er ihn ein. Sie sind mit dem Auto gekommen. Einen Koffer voll mit Kindersachen haben sie mit. Mit einem Babybett und einem Kinderwagen kann meine Nichte aushelfen, ihre jüngere Tochter ist zwei und braucht sie nicht mehr.

Mich beschäftigt die Frage, was der Krieg mit uns macht, was er mit uns noch machen wird. Wir weinen über unsere Toten und freuen uns über die Toten des Feindes. Wir als Zivilgesellschaft versuchen alles, was in unserer Macht ist, um die Soldaten auszustatten, weil es an vielen Dingen fehlt, und den bedürftigen Flüchtlingen zu helfen, und verzweifeln nicht selten, wenn einige Beamte versichern, dass alle mit allem Nötigen versorgt sind. Wir sind überwältigt von der Solidarität der Welt und angewidert von Landsleuten, die ihre Wohnungen oder Häuser zu horrenden Preisen an die Geflüchteten vermieten. Aber das alles ist nicht neu, man kennt das irgendwie schon, und sei es nur aus der Literatur.

General Makowezkyj, auf dessen Befehl Charkiw wieder und wieder zerbombt wird, ist in Tschuhujiw geboren, in der Stadt im Gebiet Charkiw, wo die Raketen am ersten Tag einschlugen. Was bewegt einen Menschen, seinen Heimatort aus der Luft zu vernichten? Was bewegt russische Soldaten dazu, auf die Zivilisten, auch Kinder zu schießen, nicht im indirekten Sinne, wenn sie auf Krankenhäuser oder Schulen feuern, sondern direkt - als konkrete Ziele, wenn die Eltern dieser Kinder verzweifelt versuchen, mit ihnen durch einen Evakuierungskorridor zu flüchten? Nicht, dass diese Fragen neu sind, wir kennen ähnliche Bilder in der jüngsten Geschichte, aus Bergkarabach, Tschetschenien, Georgien, Syrien, von überall, wohin der "russische Frieden" geschickt wurde. Bloß war es nicht so nah an uns, an "Europa" dran, oder warum sonst hatte es für den russischen Oberbefehlshaber - von dem "mangelhaften Respekt" des Westens abgesehen - keine Konsequenzen?

