Otto Waalkes erklärt, was Kunst mit Durchfall gemeinsam hat, wie der erste Ottifant entstand und wer das „Mädchen mit Wollmütze“ ist, das er an der Hamburger Kunsthochschule porträtiert hat.

Interview von David Steinitz

Ein windiger, aber sonniger Sommertag in Hamburg. Otto Waalkes empfängt in den Büroräumen seiner „Ottifant Productions GmbH“. Am 22. Juli wird der Gigant der deutschen Alleinunterhaltung 77 Jahre alt. Falls man einen Wunsch für später hinterlegen darf, dann bitte den: in dem Alter auch noch so fidel zu sein wie Otto. Das Interview findet aus Anlass seines neuen Buchs „Kunst in Sicht“ statt (Piper Verlag, 176 Seiten, 26 Euro). Es enthält Otto-gemäße Neuinterpretationen von Meisterwerken der Kunstgeschichte: Gustav Klimt und Pablo Picasso verschönert mit Ottifanten. Otto, der an der Hamburger Kunsthochschule studiert hat, ist durchaus ein versierter Kunstkenner.