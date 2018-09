7. September 2018, 20:24 Uhr Otto Dix am Bodensee Ohne ihn

Otto Dix flüchtete vor den Nazis an den Bodensee. Dort malte er verräterisch menschenleere Landschaften. "'Ein schönes Paradies", nannte er diesen Ort, "zum Kotzen schön."

Von Nicolas Freund

Die Lage am Bodensee ist dramatisch. Der Sommer hat den Wasserstand um einen Meter fallen lassen. Am Westufer ragt die Badeplattform aus dem lauwarmen Seewasser wie eine Ölbohrinsel. Segelboote könnten auf Grund laufen, warnt die Lokalzeitung. Am Untersee wurde der Fährverkehr teilweise eingestellt.

Als der Maler Otto Dix 1936 an den Bodensee zog, plagten ihn andere Sorgen. Er war als einer der ersten Künstler der Weimarer Republik ins Visier der Nationalsozialisten geraten, die versuchten, ihren Einfluss auf Kunst und Kultur ...