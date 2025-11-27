Das Muster ist längst geläufig: Eine Künstlerin, ein Intellektueller, ein Wissenschaftler wird zu einem Auftritt eingeladen und sagt zu. Dann werden Aktivisten, ein Blog oder die Boulevardpresse aufmerksam, finden Unliebsames und schlagen Alarm. Wie konnte man nur dieser Intellektuellen, diesem Künstler eine Bühne geben! Die Einladung wird zurückgezogen oder verschoben und verkleinert. Das Aufsehen steigert sich, denn nun reagiert ein anderer Teil der Öffentlichkeit und skandalisiert Redeverbote, Cancel-Culture, Einschränkung von Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Was jüngst im Licht globaler Öffentlichkeit Eva Illouz widerfuhr, als sie in Rotterdam eingeladen-ausgeladen wurde, um kurz danach eine Entschuldigung zu erhalten, das geschieht inzwischen landauf, landab auf vielen kleineren Bühnen.
KulturkampfWenn der Gast die falsche Meinung hat
Lesezeit: 4 Min.
Zu Vorträgen ein- und nach Protesten wieder ausgeladen zu werden, das erleben derzeit nicht wenige streitbare Intellektuelle. In München traf es nun den Philosophen Sebastian Ostritsch. Doch wem hilft dieses Theater der Diskursverweigerung?
Von Gustav Seibt
