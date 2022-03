Oscars:Will Smith entschuldigt sich für Ohrfeige

Will Smith nimmt bei der 94. Verleihung der Academy Awards in Hollywood den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Film "King Richard" entgegen.

Will Smith hat sich öffentlich für seine Ohrfeige gegen Komiker Chris Rock während der Oscarverleihung am Sonntag entschuldigt. Über Instagram erklärte der Schauspieler am Montag, dass ihm der Vorfall peinlich sei. "Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar", so Smith.

Er wolle sich bei Rock, den Veranstaltern, den Zuschauerinnen und Zuschauern sowie allen Beteiligten rund um den Film "King Richard" entschuldigen. "Witze auf meine Kosten sind Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich habe emotional reagiert", schreibt Smith weiter.

Der Komiker Chris Rock hatte bei der Show am Sonntagabend in Los Angeles einen Gag über Smiths Frau Jada Pinkett gemacht, woraufhin der Schauspieler überraschend auf die Bühne lief und dem Komiker eine Ohrfeige gab. Danach kehrte er an seinen Platz zurück und rief in die Richtung von Rock: "Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!"

Die Veranstalter prüfen mögliche Konsequenzen gegen den Hollywood-Star. "Die Academy verurteilt die Handlungen von Herrn Smith bei der gestrigen Show", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. "Wir haben offiziell eine formelle Untersuchung des Vorfalls begonnen und werden das weitere Verfahren und Konsequenzen prüfen." Nach dem Vorfall hatten die Organisatoren per Twitter mitgeteilt, "keine Form von Gewalt" zu dulden.