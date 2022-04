Will Smith verzückt mit seiner Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung die Frauen in Hollywood. Was ist denn da los?

Von Julia Werner

Ein paar Tage sind vergangen seit der Ohrfeige, die Will Smith dem Oscar-Moderator Chris Rock verpasste, weil er einen lahmen Witz über den rasierten Kopf seiner Frau machte, die an Haarausfall leidet, was wir vor allem deswegen wissen, weil sie die Krankheit in den letzten Jahren zeitgemäß vor der digitalen Weltöffentlichkeit ausbreitete. Die Haare der schwarzen Frau sind aus vielerlei Gründen unantastbar: Sie sind ein Symbol, das von Frauen selbst jahrzehntelang mit üblen Glättungsprozeduren bekämpft wurde, um in einer weiß geprägten Gesellschaft einen Platz zu finden, was wiederum sehr oft zu Haarausfall führte.