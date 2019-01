22. Januar 2019, 14:39 Uhr Oscars 2019 "Werk ohne Autor" für Oscar nominiert

Florian Henckel von Donnersmarck hat Chancen auf seinen zweiten Oscar. Wie die Academy bekanntgegeben hat, ist sein Film "Werk ohne Autor" in der Kategorie "bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert.

Er tritt an gegen das mexikanische Epos "Roma", den polnischen Film "Cold War - Der Breitengrad der Liebe", "Shoplifters - Familienbande" aus Japan und den libanesischen Film "Capernaum - Stadt der Hoffnung".

Donnersmarck hat mit "Das Leben der Anderen" 2007 bereits einen Oscar gewonnen.

Der Film "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck ist für einen Oscar in der Kategorie "bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert worden. Das teilte die Academy am Dienstag in Los Angeles mit.

Das Historiendrama erzählt die Geschichte des fiktiven Malers Kurt Barnert, der während des Zweiten Weltkriegs in der Nähe von Dresden aufwächst, in der DDR Kunst studiert und schließlich nach Westdeutschland flieht, wo ihm sein internationaler Durchbruch gelingt. Donnersmarck hatte sich beim Schreiben des Drehbuchs lose an der Lebensgeschichte des Malers Gerhard Richter orientiert. Richter warf dem Regisseur in der vergangenen Woche vor, seine Lebensgeschichte missbraucht zu haben. Im vergangenen Jahr sollte Fatih Akins Film "Aus dem Nichts" für Deutschland bei den Oscars ins Rennen gehen, hatte es aber nicht in die Endauswahl geschafft.

Neben "Werk ohne Autor" sind in der Kategorie "nicht-englischsprachiger Film" noch das mexikanische Epos "Roma" von Alfonso Cuarón nominiert, der polnische Film "Cold War - Der Breitengrad der Liebe" (Paweł Pawlikowski), das japanische Drama "Shoplifters - Familienbande" (Hirokazu Koreeda) und der libanesische Film "Capernaum - Stadt der Hoffnung" (Nadine Labaki).

Die Oscar-Verleihung findet am 24. Februar in Los Angeles statt.

Mehr in Kürze auf SZ.de