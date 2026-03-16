Den wichtigsten, politisch relevantesten Satz des Abends sagte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung keiner der großen Stars. Er kam nicht von dem Regisseur Paul Thomas Anderson, dessen „One Battle After Another“ sechs Preise gewann; nicht von der als beste Hauptdarstellerin ausgezeichneten Jessie Buckley, die für „Hamnet“ gewann, und nicht vom besten Hauptdarsteller Michael B. Jordan („Blood & Sinners“). Ein eher unbekannter Dokumentarfilm-Regisseur sagte ihn, David Borenstein: „Man verliert sein Land durch viele kleine Akte der Beihilfe.“ Durch „acts of complicity“, in denen Bürger schweigen, sich angepasst verhalten, obwohl bereits Schreckliches passiert.