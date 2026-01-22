Am 15. März Ortszeit werden in Los Angeles zum 98. Mal die Oscars verliehen. Bereits rund zwei Monate zuvor hat die Academy die Nominierungen für die 24 Kategorien bekanntgegeben.

Mit 16 Nominierungen hat „Blood & Sinners“ die größten Chancen der große Gewinner zu werden. Der Film von Ryan Coogler stellt damit den Nominierungsrekord auf. Auch „One Battle After Another“ ist in fast jeder möglichen Kategorie (13 von 18) nominiert worden. Für den deutschen Film „In die Sonne schauen“ hat es dieses Mal nicht gereicht. Im vorigen Jahr hatte es für Deutschland der Politthriller „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ des Iraners Mohammad Rasoulof ins Oscar-Finale geschafft.

Der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter hat mit seiner Musik zum Drama „Hamnet“ von Regisseurin Chloé Zhao Chancen auf einen Oscar. Wir haben alle nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Filme aufgelistet.

Bester Film

Bester Hauptdarsteller

Timothée Chalamet in „Marty Supreme“

Leonardo DiCaprio in „One Battle After Another“

Ethan Hawke in „Blue Moon“

Michael B. Jordan in „Blood & Sinners“

Wagner Moura in „The Secret Agent“

Beste Hauptdarstellerin

Jessie Buckley in „Hamnet“

Rose Byrne in „If I Had Legs I'd Kick You“

Kate Hudson in „Song Sung Blue“

Renate Reinsve in „Sentimental Value“

Emma Stone in „Bugonia“

Beste Regie

Paul Thomas Anderson für „One Battle After Another“

Ryan Coogler für „Blood & Sinners“

Josh Safdie für „Marty Supreme“

Joachim Trier für „Sentimental Value“

Chloé Zhao für „Hamnet“

Bester Nebendarsteller

Benicio Del Toro in „One Battle After Another“

Jacob Elordi in „Frankenstein“

Delroy Lindo in „Blood & Sinners“

Sean Penn in „One Battle After Another“

Stellan Skarsgård in „Sentimental Value“

Beste Nebendarstellerin

Elle Fanning in „Sentimental Value“

Inga Ibsdotter Lilleaas in „Sentimental Value"

Amy Madigan in „Weapons - Die Stunde des Verschwindens“

Wunmi Mosaku in „Blood & Sinners"

Teyana Taylor in „One Battle After Another“

Bester internationaler Film

Bestes Originaldrehbuch

Ryan Coogler für „Blood & Sinners“

Robert Kaplow für „Blue Moon“

Jafar Panahi für „Ein einfacher Unfall“

Ronald Bronstein und Josh Safdie für „Marty Supreme“

Joachim Trier und Eskil Vogt für „Sentimental Value“

Bestes adaptiertes Drehbuch

Will Tracy für „Bugonia“

Guillermo Del Toro für „Frankenstein“

Maggie O'Farrell und Chloé Zhao für „Hamnet“

Paul Thomas Anderson für „One Battle After Another“

Clint Bentley und Greg Kwedar für „Train Dreams“

Bestes Szenenbild

Tamara Deverell und Shane Vieau für „Frankenstein“

Fiona Crombie und Alice Felton für „Hamnet“

Jack Fisk und Adam Willis für „Marty Supreme“

Florencia Martin für „One Battle After Another“

Hannah Bleachler und Monique Champagne für „Blood & Sinners“

Bestes Kostümdesign

Deborah L. Scott für „Avatar: Fire and Ash“

Kate Hawley für „Frankenstein“

Malgosia Turzanska für „Hamnet“

Miyako Bellizzi für „Marty Supreme“

Ruth E. Carter für „Blood & Sinners"

Bester Schnitt

Stephen Mirrione für „F1“

Ronald Bronstein and Josh Safdie für „Marty Supreme“

Andy Jurgensen für „One Battle After Another“

Michael P. Shawver für „Blood & Sinners“

Olivier Bugge Coutté für „Sentimental Value“

Bester animierter Film

Bester animierter Kurzfilm

„Butterfly“

„Forevergreen“

„The Girl Who Cried Pearls“

„Retirement Plan“

„The Three Sisters“

Bestes Casting

Nina Gold für „Hamnet“

Jennifer Venditti für „Marty Supreme“

Cassandra Kulukundis für „One Battle After Another“

Gabriel Domingues für „The Secret Agent“

Francine Maisler für „Blood & Sinners“

Beste Kamera

Dan Laustsen für „Frankenstein“

Darius Khondji für „Marty Supreme“

Michael Bauman für „One Battle After Another“

Autumn Durald Arkapaw für „Blood & Sinners“

Adolpho Veloso für „Train Dreams“

Bestes Make-up und beste Frisuren

Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry für „Blood & Sinners“

Mike Hill, Jordan Samuel und Cliona Furey für „Frankenstein“

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino und Tadashi Nishimatsu für „Kokuho“

Kazu Hiro, Glen Griffin und Bjoern Rehbein für „The Smashing Machine“

Thomas Foldberg und Anne Cathrine Sauerberg für „The Ugly Stepsister“

Beste Filmmusik

Ludwig Göransson für „Blood & Sinners“

Jerskin Fendrix für „Bugonia“

Alexandre Despat für „Frankenstein“

Max Richter für „Hamnet“

Jonny Greenwood für „One Battle After Another“

Bester Song

„Dear Me“ von Diane Warren in „Diane Warren: Relentless“

„Golden“ von Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Teddy Park, Ejae, Mark Sonnenblick in „KPop Demon Hunters“

„I Lied To You“ von Raphael Saadiq und Ludwig Göransson in „Blood & Sinners“

„Sweet Dreams Of Joy“ von Nicholas Pike in „Viva Verdi!“

„Train Dreams“ von Nick Cave und Bryce Dessner in „Train Dreams“

Bester Ton

„Blood & Sinners“

„F1“

„Frankenstein“

„One Battle after Another“

„Sirât“

Beste visuelle Effekte

„Avatar: Fire and Ash“

„Blood & Sinners“

„F1“

„Jurassic World: Die Wiedergeburt“

„The Lost Bus“

Bester Kurzfilm

„Butcher’s Stain“

„A Friend of Dorothy“

„Jane Austen’s Period Drama“

„The Singers“

„Two People Exchanging Saliva“

Bester Dokumentarfilm

„The Alabama Solution“

„Come See Me in the Good Light“

„Cutting through Rocks“

„Mr. Nobody against Putin“

„The Perfect Neighbor“

Bester Dokumentar-Kurzfilm