Von Susan Vahabzadeh

Ist schon klar, dass sich Dinge ändern müssen, um gleich zu bleiben. Es war trotzdem noch nie eine gute Idee, bei vom Sinken bedrohten Schiffen an Rettungsbooten zu sparen. Die Verleihung der Oscars hat am Sonntag in den USA die niedrigsten Einschaltquoten eingefahren, die je gemessen wurden: 58 Prozent weniger als 2020, und auch 2020 war das Ergebnis schon miserabel. Zwar sinken Fernsehzuschauer-Zahlen insgesamt - selbst Football-Übertragungen sind nicht mehr, was sie mal waren - aber damit ist dieses Inferno nicht mehr zu erklären.