Von Philipp Bovermann

Wolodimir Selenskij wird nicht bei den Oscars sprechen. Variety berichtet von einer abgelehnten Anfrage des ukrainischen Präsidenten, sich virtuell bei der Verleihungszeremonie zuschalten zu lassen. Die Academy habe keine Begründung genannt. Das Branchenmagazin zitiert aber anonyme Quellen, denen zufolge Will Packer, der Produzent der Show, darüber gesprochen habe, warum er schon im vergangenen Jahr dem ukrainischen Präsidenten keine Airtime geben wollte: Beide Kriegsparteien seien weiß, frühere Konflikte außerhalb der westlichen Welt hätten keine entsprechende Aufmerksamkeit erhalten. Stattdessen enthielt die Show im vergangenen Jahr eine Schweigeminute für die Opfer des Konflikts.

Für Selenskij wäre es der Höhepunkt einer virtuellen Tour durch die wichtigsten Events der Filmbranche geworden. Er sprach im vergangenen Jahr beim Filmfestival in Cannes, sagte dort, "wenn es einen Krieg gibt für die Freiheit", hänge wieder alles von der "Einheit" ab, auch die Filmbranche sehe er in der Pflicht; dann beim Festival in Venedig; zuletzt auf der Berlinale, wo er vor einem in gelbes und blaues Licht getauchten Publikum sagte, die Kunst müsse sich entscheiden, "spricht sie sich aus gegen das Böse oder hilft sie ihm". Bei den Golden Globes versprach er, dass es keinen dritten Weltkrieg geben werde, die Ukraine werde das verhindern. Immer wieder hatte es Stimmen gegeben, die kritisierten, Appelle für eine Parteilichkeit der Kunst hätten auf Filmfestivals und Ehrungszeremonien der Branche nichts verloren.

Wolodimir Selenskij versucht seinerseits auf vielfältige Weise, Anschlüsse zur Filmbranche herzustellen. Seine frühere Pressesprecherin Julija Mendel schreibt in ihrem Buch "The Fight of Our Lives", als ehemaliger Schauspieler schätze Selenskij die Macht von Schauspielern, "insbesondere aus Hollywood".

Noch in der Nacht des 24. Februar 2022, als der russische Überfall begann und die ersten Raketen in Kiew einschlugen, setzte sich Selenskij vor die Kamera eines Filmteams um den Schauspieler und Regisseur Sean Penn, der eine Dokumentation über ihn drehen wollte. Sie feierte unter dem Titel "Superpower" auf der Berlinale Premiere. Sean Penn war so beeindruckt von Selenskij, dass er diesem später einen seiner Oscars überreichte - als Leihgabe bis zum Sieg über Russland. Penn erhielt im Gegenzug von ihm einen Verdienstorden für Bemühungen um die territoriale Integrität der Ukraine.

Dass die Veranstalter der in der Nacht auf Montag verliehenen Oscars skeptisch sind, einem Krieg in Europa besondere Aufmerksamkeit zu schenken, spiegelt auch die politische Neuausrichtung der Academy wider. Der Filmschaffenden-Verband, der die Show ausrichtet, hat nach Kritik wegen mangelnder Diversität in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Mitglieder aufgenommen, viele davon aus Ländern außerhalb der USA oder aus marginalisierten Gruppen, auch der Frauenanteil sollte erhöht werden.