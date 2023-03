Regisseur Edward Berger nimmt den Preis für "Im Westen nichts Neues" aus Deutschland für den besten internationalen Spielfilm bei der Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles entgegen.

Der Oscar für den besten internationalen Film geht an die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues". Der Film von Edward Berger ist damit erst das vierte Werk aus Deutschland, das diesen Preis holt - nach "Das Leben der Anderen" (2007), "Nirgendwo in Afrika" (2003) und "Die Blechtrommel" (1980). Der in neun Kategorien nominierte Film hat bislang zwei Oscars gewonnen.

Neben dem Erfolg als bester internationaler Film wurde die Produktion auch für die beste Kameraführung prämiert. Kameramann James Friend wurde in der Nacht zum Montag in Los Angeles ausgezeichnet. "Danke Ihnen so sehr", sagte der Brite auf der Bühne.