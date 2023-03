Sie sind die Sieger des Oscars-Abends 2023: Links Michelle Yeoh, die beste Hauptdarstellerin, in der Mitte hinten Ke Huy Quan, der beste Nebendarsteller, und rechts Jamie Lee Curtis, die für ihre Nebenrolle in dem Film ausgezeichnet wurde.

Neun Oscars, 18 Nominierungen: Das junge Indie-Studio A24 ist der große Gewinner der Oscarnacht. Mit "Everything Everywhere All At Once" ist ihm etwas ganz und gar Unwahrscheinliches gelungen.